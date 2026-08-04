В Таиланде в ДТП с грузовиком погиб россиянин

«ДТП с участием грузовика и мотоцикла произошло 2 августа напротив больницы “Випхарам” в Самутсакхоне на скоростном шоссе “Рама-2” в направлении Бангкока. На место происшествия были направлены спасатели и кареты скорой помощи. Гражданин России в результате инцидента погиб на месте. Его тело было доставлено в больницу Самутсакхона для проведения вскрытия. Инцидент расследуется полицейским участком города Самутсакхон», — говорится в сообщении.