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Хакеры опубликовали данные более 100 тыс. британских силовых структур

Неизвестные хакеры получили доступ к базе данных британской полиции.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные хакеры получили доступ к базе данных британской полиции и разместили в даркнете персональную информацию более чем о 114 тысячах сотрудников силовых ведомств. По данным The Times, в открытый доступ попали имена, контактные сведения и данные о местонахождении работников правоохранительных органов.

Сообщается, что утечка затронула сотрудников полиции, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы.

Представители силовых структур выразили обеспокоенность тем, что публикация таких сведений может создать серьезные риски для безопасности сотрудников, участвовавших в расследовании деятельности организованных преступных групп.

По информации британской прессы, ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка, которую ранее связывали с масштабным взломом базы данных Министерства образования Великобритании. Расследованием инцидента занимается Северо-Восточное региональное подразделение по борьбе с организованной преступностью.

Ранее участник хакерской операции APTDesi рассказал о получении данных более чем 400 предполагаемых сотрудников испанских спецслужб и мотивах атаки.

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