Хакеры опубликовали данные более 100 тыс. британских силовых структур

Неизвестные хакеры получили доступ к базе данных британской полиции и разместили в даркнете персональную информацию более чем о 114 тысячах сотрудников силовых ведомств. По данным The Times, в открытый доступ попали имена, контактные сведения и данные о местонахождении работников правоохранительных органов.
Сообщается, что утечка затронула сотрудников полиции, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы.
Представители силовых структур выразили обеспокоенность тем, что публикация таких сведений может создать серьезные риски для безопасности сотрудников, участвовавших в расследовании деятельности организованных преступных групп.
По информации британской прессы, ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка, которую ранее связывали с масштабным взломом базы данных Министерства образования Великобритании. Расследованием инцидента занимается Северо-Восточное региональное подразделение по борьбе с организованной преступностью.
Ранее участник хакерской операции APTDesi рассказал о получении данных более чем 400 предполагаемых сотрудников испанских спецслужб и мотивах атаки.