Хакеры опубликовали данные более 100 тыс. британских силовых структур

Неизвестные хакеры получили доступ к базе данных британской полиции и разместили в даркнете персональную информацию более чем о 114 тысячах сотрудников силовых ведомств. По данным The Times, в открытый доступ попали имена, контактные сведения и данные о местонахождении работников правоохранительных органов.