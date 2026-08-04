UKMTO: у берегов Омана в грузовое судно попал снаряд

У берегов Омана в грузовое судно попал снаряд, информирует управление морских торговых операций Британии.
В UKMTO уточнили, что инцидент случился в 20 морских милях от населённого пункта Эль-Хасаб.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 20 морских милях к северо-востоку от оманского города Эль-Хасаб. Грузовое судно передало… сообщение о попадании в него неизвестного снаряда», — говорится в сообщении.
В управлении отметили, что проводится расследование.
В июле в Омане был атакован танкер. В управлении морских торговых операций Британии отметили, что в левый борт судна попал неизвестный снаряд. В результате танкер загорелся.
Напомним, по данным UKMTO, в июне неизвестные атаковали танкер в Ормузском проливе.