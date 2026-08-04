Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для экс-замглавы ТУАД Новосибирской области запросили десять лет колонии

Прокуратура запросила десять лет колонии строгого режима для бывшего заместителя начальника ТУАД Новосибирской области Константина Громенко.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске прокуратура запросила десять лет колонии строгого режима для бывшего заместителя начальника территориального управления автомобильных дорог Константина Громенко. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса.

Суд перешёл к прениям сторон. Помимо лишения свободы, государственный обвинитель предложил назначить подсудимому штраф в размере 591 миллиона рублей и конфисковать предполагаемую взятку на 197 миллионов рублей. Следующей свою позицию представит защита.

По версии следствия, с 2018 по 2024 год Громенко получал от руководителей дорожных компаний деньги и имущество. Общую сумму незаконного вознаграждения оценили примерно в 197 миллионов рублей. Следствие считает, что взятки предназначались за помощь при заключении государственных контрактов, а также за приём выполненных дорожных работ независимо от обнаруженных нарушений. Уголовное дело возбудили в июне 2024 года по материалам регионального управления ФСБ.