Для экс-замглавы ТУАД Новосибирской области запросили десять лет колонии

В Новосибирске прокуратура запросила десять лет колонии строгого режима для бывшего заместителя начальника территориального управления автомобильных дорог Константина Громенко. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса.
Суд перешёл к прениям сторон. Помимо лишения свободы, государственный обвинитель предложил назначить подсудимому штраф в размере 591 миллиона рублей и конфисковать предполагаемую взятку на 197 миллионов рублей. Следующей свою позицию представит защита.
По версии следствия, с 2018 по 2024 год Громенко получал от руководителей дорожных компаний деньги и имущество. Общую сумму незаконного вознаграждения оценили примерно в 197 миллионов рублей. Следствие считает, что взятки предназначались за помощь при заключении государственных контрактов, а также за приём выполненных дорожных работ независимо от обнаруженных нарушений. Уголовное дело возбудили в июне 2024 года по материалам регионального управления ФСБ.