Для экс-замглавы ТУАД Новосибирской области запросили десять лет колонии

По версии следствия, с 2018 по 2024 год Громенко получал от руководителей дорожных компаний деньги и имущество. Общую сумму незаконного вознаграждения оценили примерно в 197 миллионов рублей. Следствие считает, что взятки предназначались за помощь при заключении государственных контрактов, а также за приём выполненных дорожных работ независимо от обнаруженных нарушений. Уголовное дело возбудили в июне 2024 года по материалам регионального управления ФСБ.