Уровень Амура у Хабаровска поднимется до опасной отметки

В конце августа уровень Амура у Хабаровска может достичь отметки, близкой к опасным значениям, сообщает ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу специалистов Дальневосточного УГМС с учетом ожидаемых осадков и формированием дождевого паводка на реке ее притоках к третьей декаде августа уровень воды у краевой столицы может достигнуть отметки 550−600 сантиметров (опасной считается шесть метров).
По мере прохождения паводка ниже по течению реки его уровень также может достигать высоких отметок. У Комсомольска-на-Амуре — до шести метров у сел Троицкое, Мариинское и Богородское — до 470, 450 и 400 сантиметров соответственно.
«В зону возможного подтопления попадают дачные участки на островной части Хабаровска (острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный), а также приусадебные участки, участки дорог в населенных пунктах и между ними, расположенных в низинах и пойменных местах в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах», — сообщили в спасательном ведомстве.