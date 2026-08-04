Погибшему на Авачинском перевале на Камчатке резко стало плохо, падения не было

Специалисты не нашли у мужчины следов внешнего воздействия, падения или ударов о камни. До остановки он шёл вместе с группой в обычном темпе. В этом месте также нет опасных трещин, расщелин и участков, с которых можно упасть с высоты. Туристическая группа не зарегистрировала маршрут в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.