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Погибшему на Авачинском перевале на Камчатке резко стало плохо, падения не было

Турист, погибший 3 августа на Авачинском перевале на Камчатке, резко почувствовал себя плохо во время пешего похода. Мужчина не падал и не получал травм, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Мужчина, следовавший в составе пешей туристической группы, почувствовал себя плохо, остановился и присел. Туристы приняли решение вызвать помощь», — говорится в сообщении.

Участники группы сразу передали информацию спасателям. Дежурный спасатель добрался до мужчины через 30 минут и начал сердечно-лёгочную реанимацию. Вместе с другими людьми он продолжал её более двух часов.

Позднее на перевал прибыл вертолёт Территориального центра медицины катастроф. Медицинский работник осмотрел туриста и констатировал его смерть.

Специалисты не нашли у мужчины следов внешнего воздействия, падения или ударов о камни. До остановки он шёл вместе с группой в обычном темпе. В этом месте также нет опасных трещин, расщелин и участков, с которых можно упасть с высоты. Туристическая группа не зарегистрировала маршрут в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Ранее на аэродроме «Аэроклассика» в деревне Ватулино Московской области погиб 41-летний парашютист. Во время снижения у спортсмена возникли проблемы с основным куполом. Мужчина попытался воспользоваться запасной системой, однако она не успела полностью раскрыться.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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