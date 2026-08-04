Курьер сбил 12-летнюю девочку в Актобе: мама пострадавшей рассказала подробности

Девочке после ДТП провели операцию — сейчас она идет на поправку, однако ее ждет долгое восстановление. Мама пострадавшей заявила, что пока устанавливать скобы либо зубные протезы нельзя, и только во взрослом возрасте можно будет ставить импланты.
Женщина рассказала, как произошла авария: дочь, как обычно, каталась на велосипеде неподалеку от дома, когда на нее наехал на электровелосипеде мужчина, он сбил ребенка и уехал дальше, даже не остановившись. Скорую помощь вызвали случайные прохожие. Мужчину нашли сразу же благодаря камерам — им оказался 58-летний местный житель.
Мама пострадавшей требует для него самого строгого наказания. «Ребенок мой пошел гулять, катался на велосипеде, ехал в районе “Сазды” и в нее влетел электровелосипед со взрослым мужчиной, который оставил ее там в беде, получается, столкнул и уехал, не поняла даже, видимо, у него скорость хорошая, она говорит: “Вжик — и всё”, она не успела ни рассмотреть, боль страшная, шок, когда ей сделали операцию, сказали, что сделать, восстановить свои зубы невозможно, сохранить их», — заявила мать.
О состоянии ребенка высказались в УОЗ региона. «После проверки, проведенной челюстно-лицевым хирургом, ребенок был срочно госпитализирован и сделана операция. Оказана вся необходимая медицинская помощь, есть положительная динамика, на лице спал отек, раны заживают. Пациент выписан на амбулаторное лечение. Рекомендовано ортопедическое и стоматологическое лечение», — заявила завотделом УОЗ Алия Шарбакова.
Напомним, ранее стало известно, что в Актобе разыскивают велокурьера, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. По словам мамы пострадавшей, ее дочь доставили на скорой помощи в областную детскую больницу. Врачи диагностировали перелом верхней челюсти и скуловой кости, были выбиты передние зубы.
После происшествия с 12-летней девочкой в Актобе полицейские установили водителя электровелосипеда.