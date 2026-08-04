Курьер сбил 12-летнюю девочку в Актобе: мама пострадавшей рассказала подробности

Мама пострадавшей требует для него самого строгого наказания. «Ребенок мой пошел гулять, катался на велосипеде, ехал в районе “Сазды” и в нее влетел электровелосипед со взрослым мужчиной, который оставил ее там в беде, получается, столкнул и уехал, не поняла даже, видимо, у него скорость хорошая, она говорит: “Вжик — и всё”, она не успела ни рассмотреть, боль страшная, шок, когда ей сделали операцию, сказали, что сделать, восстановить свои зубы невозможно, сохранить их», — заявила мать.