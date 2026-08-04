Погоню со стрельбой устроил пьяный лихач на УАЗе в Ангарске

IrkutskMedia, 4 августа. Инспекторы ДПС в Ангарске во время патрулирования городского округа заметили внедорожник УАЗ. Машина ехала, явно нарушая скоростной режим, по улице Иркутской. Госавтоинспекторы подали водителю сигнал об остановке транспорта. Чтобы заставить нарушителя остановиться, полицейские были вынуждены применить табельное оружие.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, водитель проигнорировал полицейских и попытался уехать, резко увеличив скорость. Во время погони нарушитель мчался, проезжая на красный сигнал светофора, несколько раз выезжал на «встречку». Водитель создавал угрозу жизни и здоровья других участников движения.
Инспекторы применили табельное оружие, выстрелив в заднее левое колесо. Благодаря этому удалось остановить машину. В результате применения оружия люди не пострадали.
За рулём оказался 36-летний житель Усольского района. Процедура медосвидетельствования показала, что норма спирта в выдыхаемом воздухе была превышена в четыре раза. В отношении лихача инспекторы составили четыре административных материала. Машину поместили на специализированную площадку.