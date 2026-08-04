Погоню со стрельбой устроил пьяный лихач на УАЗе в Ангарске

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, водитель проигнорировал полицейских и попытался уехать, резко увеличив скорость. Во время погони нарушитель мчался, проезжая на красный сигнал светофора, несколько раз выезжал на «встречку». Водитель создавал угрозу жизни и здоровья других участников движения.