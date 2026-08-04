В СК назвали две главные версии исчезновения семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали в конце сентября прошлого года. По имеющейся информации, они собирались совершить однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. У начала предполагаемого маршрута нашли машину, которой пользовалась семья, больше никаких следов двоих взрослых и ребенка не было обнаружено, несмотря на масштабные поиски с привлечением дронов и десятков волонтеров.