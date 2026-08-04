В СК назвали две главные версии исчезновения семьи Усольцевых

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии продолжают расследование дела об исчезновении семьи Усольцевых. На сегодняшний день рассматриваются две основные версии произошедшего, сообщила в эксклюзивном комментарии aif.ru помощник руководителя ведомства Анастасия Дядечкина.
По ее словам, сейчас следствие сосредоточилось на процессуальных действиях, не связанных с полевыми выходами.
«О предстоящих новых поисках семьи следователь по делу ничего не сообщал. Сейчас он занят другими следственными действиями», — пояснила Дядечкина.
Относительно причин исчезновения Усольцевых у СК остаются две версии.
«Приоритетными все так же остаются две версии. Приоритетная версия — это несчастный случай, и также рассматривается криминальная. Все остальные в ходе следствия не нашли своего подтверждения», — заявила Дядечкина.
Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали в конце сентября прошлого года. По имеющейся информации, они собирались совершить однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. У начала предполагаемого маршрута нашли машину, которой пользовалась семья, больше никаких следов двоих взрослых и ребенка не было обнаружено, несмотря на масштабные поиски с привлечением дронов и десятков волонтеров.
Ранее опытный турист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш рассказал, что после того, как прошел маршрутом Усольцевых, сделал однозначный вывод: в районе исчезновения семьи совсем несложно заблудиться и получить травму, тем более в непогоду.