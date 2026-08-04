Камни обрушились на сотни верующих у монастыря в Эфиопии, погибли 14 человек

Ранее в итальянском городе Поццуоли показали последствия землетрясения, произошедшего в районе Неаполя. На кадрах, опубликованных местными жителями, видны повреждённые здания, разрушения и следы оползней. В результате подземных толчков пострадали 26 человек, пятерых из них госпитализировали. Из-за риска новых обрушений власти эвакуировали около 300 жителей, а специалисты продолжают следить за активностью в районе вулканической зоны Кампи Флегрей.