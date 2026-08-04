Мужчина похитил 15-летнюю школьницу и насиловал ее четыре года

Житель американского штата Виргиния похитил 15-летнюю школьницу, которую после в течение четырёх лет удерживал в своем доме и насиловал, сообщила газета The Washington Post, материал которой перевёл Aif.ru.
Потерпевшая проживала в Милуоки (штат Висконсин) и, по данным издания New York Post, пропала в июне 2022 года. Полиция вышла на след девушки в мае 2026 года. Сейчас ей 19 лет.
В похищении девушки обвинили 37-летнего Оуэна Ларса Андерсона. По данным полиции, всё это время жертва находилась в доме мужчины в городе Блаксберг. В мае девушке удалось связаться с полицией и сообщить о похищении. Её доставили звонившую в безопасное место.
Девушка рассказала, что познакомилась с Андерсоном в сети, когда ей было 12 лет. Потерпевшая жаловалась ему на родителей. Преступник в ходе общения со школьницей получил её интимные фотографии и начал шантажировать.
Девушка также заявила, что после похищения Андерсон держал ее взаперти, подвергая физическому и сексуальному насилию. Кроме того, по словам потерпевшей, он угрожал ей и ее семье расправой, если она попытается уйти.
Согласно документам, во время обыска у мужчины нашли и изъяли был вооружён пистолеты и ножи. Андерсону предъявили обвинения по 60 пунктам и арестовали без права освобождения под залог.
Напомним, в начале июля стало известно, что в Пакистане были вызволены из плена двух иностранных туристок, которых держали в неволе местные жители. Жертвами похищения оказались гражданка Венесуэлы и девушка из Нидерландов. Пострадавших насильно удерживали, запугивали и вымогали деньги за освобождение.