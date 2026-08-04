После атаки ВСУ три члена экипажа судна Nadezhda находятся в тяжёлом состоянии

Три члена экипажа судна, которое атаковали украинские беспилотники, находятся в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в Чёрном море на маршруте между Турцией и Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком правительстве.