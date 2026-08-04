В Киеве и шести регионах Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены также зазвучали в Киевской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.
В красной зоне находятся Днепропетровская и Сумская области. Воздушная тревога была отменена в Одесской области.
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