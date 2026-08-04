Шесть БПЛА сбиты над Ленинградской областью

Над территорией Ленинградской области сбиты шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что «боевая работа продолжается».
Примерно с 4:00 мск в Ленинградской области действует предупреждение об опасности БПЛА. По словам губернатора, в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов.
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