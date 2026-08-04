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Шесть БПЛА сбиты над Ленинградской областью

Над территорией Ленинградской области сбиты шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что «боевая работа продолжается».

Над территорией Ленинградской области сбиты шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что «боевая работа продолжается».

Примерно с 4:00 мск в Ленинградской области действует предупреждение об опасности БПЛА. По словам губернатора, в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов.

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