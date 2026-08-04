Агент ФБР похитил $1 млн со счетов иностранцев и сдался властям

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) Патрик Стивен Яроч, похитивший около $1 млн со счетов иностранцев, добровольно сдался правоохранительным органам. Это следует из материалов дела, поданного ФБР в Окружной суд Вирджинии.
«Яроч заявил, что он проник в систему ФБР и обнаружил ключи, необходимые для перевода денег из криптокошельков на свой счет. Он осуществил примерно 10−12 переводов и не знал, какая конкретно сумма была затронута, поскольку она смешалась с другими его активами. Сумма составила не менее миллиона долларов», — говорится в материалах дела.
В письменных показаниях отмечается, что примерно в ноябре 2024 года Яроч во время работы в полевом отделении ФБР в области контрразведки обнаружил связанные с иностранцами криптокошельки. Агент был «разочарован» промедлением бюро в отношении обнаруженных средств, в связи с чем он и принял решение вывести их на свой личный счет. По словам Яроча, он никогда не взаимодействовал и не связывался с кем-либо, кому могли бы принадлежать эти деньги.
На прошлой неделе сотрудники ФБР произвели обыск в доме подозреваемого. 31 июля бюро уволило Яроча, а правоохранительные органы задержали его по обвинению в присвоении краденных вещей, ценных бумаг и денежных средств.