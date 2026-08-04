Агент ФБР похитил $1 млн со счетов иностранцев и сдался властям

В письменных показаниях отмечается, что примерно в ноябре 2024 года Яроч во время работы в полевом отделении ФБР в области контрразведки обнаружил связанные с иностранцами криптокошельки. Агент был «разочарован» промедлением бюро в отношении обнаруженных средств, в связи с чем он и принял решение вывести их на свой личный счет. По словам Яроча, он никогда не взаимодействовал и не связывался с кем-либо, кому могли бы принадлежать эти деньги.