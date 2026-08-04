В Ленинградской области 4 августа средства ПВО сбили шесть украинских дронов

После атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Архипо-Осиповку в Геленджике продолжают принимать обращения от граждан. На организованную городом горячую линию уже поступил 121 звонок. В городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ. Среди госпитализированных трое детей. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети. В общей сложности ранения получили 47 человек.