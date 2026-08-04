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В Ленинградской области 4 августа средства ПВО сбили шесть украинских дронов

В ходе отражения воздушной атаки над Ленинградской областью уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным губернатора Александра Дрозденко, опубликованным в его телеграм-канале, все цели были своевременно поражены.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 6 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

После атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Архипо-Осиповку в Геленджике продолжают принимать обращения от граждан. На организованную городом горячую линию уже поступил 121 звонок. В городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ. Среди госпитализированных трое детей. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети. В общей сложности ранения получили 47 человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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