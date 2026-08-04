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В поисках пропавшего в Приангарье самолета задействовали вертолеты

Самолет пропал во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе.

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Вертолеты используются в поисках самолета Cessna 182, пропавшего накануне во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Накануне стало известно, что самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту перестал выходить на связь в Бодайбинском районе Иркутской области. На его поиски вылетел самолет из Якутии. Возбуждено уголовное дело.

«[Самолет] ищем с помощью вертолетов», — сказал Кобзев.