В поисках пропавшего в Приангарье самолета задействовали вертолеты

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Вертолеты используются в поисках самолета Cessna 182, пропавшего накануне во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Накануне стало известно, что самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту перестал выходить на связь в Бодайбинском районе Иркутской области. На его поиски вылетел самолет из Якутии. Возбуждено уголовное дело.
«[Самолет] ищем с помощью вертолетов», — сказал Кобзев.