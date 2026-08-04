СК возбудил уголовное дело после пропажи самолета Cessna 182 в Приангарье

IrkutskMedia, 4 августа. В Иркутской области возбудили уголовное дело после исчезновения легкомоторного самолета Cessna 182, который выполнял авиамониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
По данным следствия, накануне, 3 августа, самолет вылетел из поселка Мама, однако в назначенное время не вышел на связь. На борту воздушного судна находились два человека.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Его расследуют следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ведомство проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и рассматривает различные версии случившегося.
Напомним, самолет Cessna 182 выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. В назначенное время экипаж не вышел на связь и не вернулся в поселок Мама, откуда начался полет. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.
Самолет должен был вернуться к месту вылета в 20.50, однако в назначенное время не прибыл. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве в соответствии с полетным заданием, после чего направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, самолет изменил курс на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.
Добавим, что сегодня стало известно, что поиски самолета Cessna 182, пропавшего во время авиапатрулирования лесов в Бодайбинском районе Приангарья, пока не принесли результатов. К поисковой операции подключились специалисты из Иркутска. Об этом рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.