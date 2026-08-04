СК возбудил уголовное дело после пропажи самолета Cessna 182 в Приангарье

Самолет должен был вернуться к месту вылета в 20.50, однако в назначенное время не прибыл. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве в соответствии с полетным заданием, после чего направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, самолет изменил курс на юго-восток. Последние координаты воздушного судна были зафиксированы в 13.58.