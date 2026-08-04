Дрозденко: над Ленинградской областью ликвидированы БПЛА ВСУ

Российские военные ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбиты шесть БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
До этого губернатор Ленинградской области предупредил, что в регионе объявлена опасность БПЛА.
Напомним, в июле Дрозденко сообщил, что в результате атаки беспилотников украинских войск начался пожар на складах Wildberries во Всеволжском районе. Кроме того, обрушились конструкции склада птицефабрики в Кировском районе.
СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела о теракте по факту ударов украинских БПЛА по гражданским объектам в Ленинградской области.