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На поиски пропавшего в Приангарье самолета вылетели два вертолета

ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. Два вертолета вылетели на поиск пропавшего в Приангарье самолета, пока пропавший борт не нашли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Источник: © РИА Новости

Самолет «Cessna 182», занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама в понедельник в 20.50 (15.50 мск), откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Из Якутии для поисков был направлен самолет.

«На поиск вылетели также два вертолета», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что пока поиски не дали результата.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.