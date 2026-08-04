На поиски пропавшего в Приангарье самолета вылетели два вертолета

Самолет «Cessna 182», занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама в понедельник в 20.50 (15.50 мск), откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Из Якутии для поисков был направлен самолет.