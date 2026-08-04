Водитель фуры из Приморья получил 3 года за ДТП с погибшей женщиной и пострадавшим ребёнком

По данным следствия, в мае 2024 года обвиняемый управлял грузовиком Volvo с полуприцепом и двигался по федеральной трассе А-370 в направлении Владивостока. В районе поворота на посёлок Западный он не справился с управлением, врезался в леерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Nissan Note.