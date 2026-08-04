Водитель фуры из Приморья получил 3 года за ДТП с погибшей женщиной и пострадавшим ребёнком

Суд Надеждинского района вынес приговор водителю большегрузного автомобиля, чьё нарушение правил дорожного движения привело к трагическому ДТП. Мужчина признан виновным по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2024 года обвиняемый управлял грузовиком Volvo с полуприцепом и двигался по федеральной трассе А-370 в направлении Владивостока. В районе поворота на посёлок Западный он не справился с управлением, врезался в леерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Nissan Note.
В результате аварии пассажирка Nissan погибла на месте, а 12-летний ребёнок, находившийся в машине, получил травмы.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.