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В Братске в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 11 человек, включая ребёнка

Информация о пострадавших и другие подробности дорожной аварии уточняются.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 августа. Прокуратура Братска контролирует ход проверки по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария произошла 3 августа около 16 часов на регулируемом перекрёстке в Центральном районе города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по предварительным данным, в результате столкновения автобуса «ПАЗ» и грузовика Shacman пострадали 11 человек, в том числе 11-летний ребёнок. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура также организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что компенсацию морального вреда взыскали в пользу пассажирки рейсового автобуса, пострадавшей в ДТП в Иркутской области. Суд рассмотрел гражданское дело по иску женщины к водителю грузового автомобиля.