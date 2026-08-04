В Братске в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 11 человек, включая ребёнка

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по предварительным данным, в результате столкновения автобуса «ПАЗ» и грузовика Shacman пострадали 11 человек, в том числе 11-летний ребёнок. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура также организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.