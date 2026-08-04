В Братске в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 11 человек, включая ребёнка

IrkutskMedia, 4 августа. Прокуратура Братска контролирует ход проверки по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Авария произошла 3 августа около 16 часов на регулируемом перекрёстке в Центральном районе города.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по предварительным данным, в результате столкновения автобуса «ПАЗ» и грузовика Shacman пострадали 11 человек, в том числе 11-летний ребёнок. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Прокуратура также организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что компенсацию морального вреда взыскали в пользу пассажирки рейсового автобуса, пострадавшей в ДТП в Иркутской области. Суд рассмотрел гражданское дело по иску женщины к водителю грузового автомобиля.