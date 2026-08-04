В Хабаровске мастера по кондиционерам ждет суд за кражу денег клиентов

В Хабаровске перед судом за мошенничество предстанет 42-летний мастер по установке кондиционеров и остеклению балконов, обманувший четырех клиентов на 367 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установило следствие, хабаровчанин предлагал услуги жителям Краснофлотского района и брал с них предоплату в размере 70%. Однако услуги он не собирался оказывать, деньги просто забирал себе, а клиентам обещал выполнить работы позднее.
— Местный житель обвиняется в четырех эпизодах мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, за продажу несуществующих щенков хабаровчанка получила реальный срок.