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В Хабаровске мастера по кондиционерам ждет суд за кражу денег клиентов

Он обманул горожан на 367 тысяч рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске перед судом за мошенничество предстанет 42-летний мастер по установке кондиционеров и остеклению балконов, обманувший четырех клиентов на 367 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как установило следствие, хабаровчанин предлагал услуги жителям Краснофлотского района и брал с них предоплату в размере 70%. Однако услуги он не собирался оказывать, деньги просто забирал себе, а клиентам обещал выполнить работы позднее.

— Местный житель обвиняется в четырех эпизодах мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, за продажу несуществующих щенков хабаровчанка получила реальный срок.