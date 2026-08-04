В Челябинске будут судить водителя автобуса, сбившего пешехода

Инцидент произошел 1 февраля на пересечении улиц Энергетиков и Машиностроителей. Обвиняемый, управляя технически исправным автобусом № 5, на повороте сбил 45‑летнего пешехода, который переходил дорогу по всем правилам. В результате пострадавший получил перелом основания черепа и костей свода, а также ушиб головного мозга.