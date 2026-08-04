В Челябинске будут судить водителя автобуса, сбившего пешехода

В Челябинске пойдет под суд 64-летний водитель автобуса, который сбил пешехода, переходившего дорогу на положенный сигнал светофора. Подробности рассказали в областной прокуратуре.
Инцидент произошел 1 февраля на пересечении улиц Энергетиков и Машиностроителей. Обвиняемый, управляя технически исправным автобусом № 5, на повороте сбил 45‑летнего пешехода, который переходил дорогу по всем правилам. В результате пострадавший получил перелом основания черепа и костей свода, а также ушиб головного мозга.
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд, в ближайшее время обвиняемому вынесут приговор.
Пострадавший потребовал от водителя 7 миллионов рублей компенсации морального и материального вреда. Этот иск также рассмотрит суд, пока имущество обвиняемого арестовано.