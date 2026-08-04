18-летнего наркосбытчика задержали в Ангарске

IrkutskMedia, 4 августа. В Ангарске полицейские пресекли канал сбыта наркотических средств. Правоохранители задержали 18-летнего местного жителя. О том, что злоумышленник оборудовал тайник-закладку, полицейские узнали в ходе проверки оперативной информации.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, заметив оперативников, ангарчанин попытался сбежать и по пути выбросил сумку. Однако уйти от преследования ему не удалось. Во время личного досмотра и осмотра места происшествия служащие нашли в сумке у злоумышленника 19 свертков с наркотиками общей массой более 11 граммов. Из оборудованного тайника также изъяли сверток с другим запрещенным веществом массой порядка 2 граммов.
Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами. По данным оперативников, запрещенные вещества предназначались для дальнейшего бесконтактного сбыта через интернет-магазин. Следователи следственной части СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Ранее агентство сообщало, что в Черемхове транспортные полицейские задержали мужчину с запрещенным веществом. В отношении 27-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотического средства.