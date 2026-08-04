18-летнего наркосбытчика задержали в Ангарске

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, заметив оперативников, ангарчанин попытался сбежать и по пути выбросил сумку. Однако уйти от преследования ему не удалось. Во время личного досмотра и осмотра места происшествия служащие нашли в сумке у злоумышленника 19 свертков с наркотиками общей массой более 11 граммов. Из оборудованного тайника также изъяли сверток с другим запрещенным веществом массой порядка 2 граммов.