Пожарный из Хабаровска спас двух тонувших в Амуре женщин

Сотрудник МЧС из Хабаровска Александр Банников во время отдыха на реке Амур вместе со знакомым пришел на помощь людям, оказавшимся в воде. Услышав крики, мужчины бросились к берегу и увидели, что течение уносит двух женщин и мужчину, которые не могут самостоятельно выбраться.