Пожарный из Хабаровска спас двух тонувших в Амуре женщин

Сотрудник МЧС из Хабаровска Александр Банников во время отдыха на реке Амур вместе со знакомым пришел на помощь людям, оказавшимся в воде. Услышав крики, мужчины бросились к берегу и увидели, что течение уносит двух женщин и мужчину, которые не могут самостоятельно выбраться.
Не раздумывая, они нырнули в реку и начали вытаскивать пострадавших. Сильное течение и паника осложняли спасательную операцию, а самому пожарному пришлось преодолевать сопротивление утопающих. Благодаря профессиональным навыкам ему удалось вывести одну из женщин в безопасное место, а его товарищ спас вторую.
Во время попытки помочь мужчине Банников несколько раз нырял за ним после того, как тот ушел под воду. Несмотря на помощь очевидцев, которые бросили спасателям веревку, найти мужчину в мутной воде не удалось. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее в Подмосковье спасатели подняли из пруда тело утонувшего школьника. Водоем, в котором утонул школьник, не был подготовлен для купания.