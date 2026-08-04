В Якутске самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Самолет, выполнявший рейс из Якутска в Олекминск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после обнаружения технической неисправности. Решение о возврате принял экипаж вскоре после начала полета.
На борту воздушного судна находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, в результате инцидента никто не пострадал.
По факту произошедшего организована доследственная проверка. Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники Якутского следственного отдела на транспорте.
Ранее самолёт зацепился за опору освещения на окраине Тбилиси, предположительно, речь идёт о штурмовике Су-25 советского производства.