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15 БПЛА сбиты в Ленобласти, есть повреждения на складе в Тосненском районе

В ходе отражения атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ленобласти сбито 15 БПЛА. Вблизи населённого пункта Красный Бор Тосненского района зафиксировано повреждение в складской зоне. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Боевая работа продолжается», — уточнил он в своём телеграм-канале.

После атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Архипо-Осиповку в Геленджике продолжают принимать обращения от граждан. На организованную городом горячую линию уже поступил 121 звонок. В городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим после удара ВСУ. Среди госпитализированных трое детей. Число погибших во время удара по пляжу достигло семи человек. Трое убитых — дети. В общей сложности ранения получили 47 человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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