Число сбитых над Ленинградской областью дронов ВСУ увеличилось до 15. об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Глава области отметил также, что при этом зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе.
Российские силы ПВО продолжают боевую работу, заключил Дрозденко.
Накануне сайт KP.RU сообщил о последствиях атак боевиков Владимира Зеленского на российские регионы. Отмечается, что сотрудника склада Wildberries ранило в голову, а на пляже под Геленджиком погибли три ребенка.
До этого в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные сбили 1158 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, ВС РФ продолжили поражать цели в морских портах Одессы и Николаева.