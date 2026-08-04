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Дрозденко: В Ленобласти сбиты 15 БПЛА, есть повреждение в складской зоне

В Ленинградской области утром 4 августа отражают атаку дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Число сбитых над Ленинградской областью дронов ВСУ увеличилось до 15. об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава области отметил также, что при этом зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе.

Российские силы ПВО продолжают боевую работу, заключил Дрозденко.

Накануне сайт KP.RU сообщил о последствиях атак боевиков Владимира Зеленского на российские регионы. Отмечается, что сотрудника склада Wildberries ранило в голову, а на пляже под Геленджиком погибли три ребенка.

До этого в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные сбили 1158 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, ВС РФ продолжили поражать цели в морских портах Одессы и Николаева.

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