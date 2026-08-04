В Новосибирской области спасатели нашли тело утонувшего 13-летнего мальчика

«Спасатели ПСС НСО призывают родителей: даже если ребёнок умеет плавать, не отпускайте его к водоёму без присмотра. Река — не место для игр, а течение и холодная вода могут быть сильнее любого пловца. Помните: безопасность детей — в руках взрослых», — говорится в сообщении Центра ГО, ЧС и ПБ НСО.