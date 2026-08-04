Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области спасатели нашли тело утонувшего 13-летнего мальчика

В Новосибирской области спасатели обнаружили тело 13-летнего мальчика, утонувшего в реке Карасук. Об этом сообщили в Центра ГО, ЧС и ПБ НСО.

Источник: Сиб.фм

По данным спасателей, несчастный случай произошёл 2 августа. На следующий день к поисковым работам приступили специалисты Карасукского поисково-спасательного отряда. Во время обследования акватории спасатели использовали подводную камеру, с помощью которой удалось обнаружить тело ребёнка.

После подъёма из воды погибшего передали сотрудникам полиции. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Спасатели ПСС НСО призывают родителей: даже если ребёнок умеет плавать, не отпускайте его к водоёму без присмотра. Река — не место для игр, а течение и холодная вода могут быть сильнее любого пловца. Помните: безопасность детей — в руках взрослых», — говорится в сообщении Центра ГО, ЧС и ПБ НСО.