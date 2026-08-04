В США мужчина похитил 15-летнюю девушку и насиловал её четыре года

Ранее в американском Орегоне задержали мужчину, которого обвиняют в нападении на двух туристок на маршруте для походов. В районе полуночи вор проник в палатку, где находились две женщины. Он связал их и увез с собой. Преступник угрожал сексуальным насилием и размахивал сумкой с ножами. Как именно туристки смогли освободиться, неизвестно. ФБР установило личность подозреваемого — им оказался 58-летний Джин Арнольд Макленитан из Сейлема. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение за похищение и до десяти лет тюрьмы за попытку сексуального насилия.