Правительство Японии выделит $153 млн на ликвидацию последствий землетрясения

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Правительство Японии выделит 24,2 млрд иен (около $153 млн) из резервного фонда на ликвидацию последствий мощного землетрясения в префектуре Кумамото, которое произошло 28 июля. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.
«Кабинет министров принял решение использовать в общей сложности 24,2 миллиарда иен для реагирования на землетрясение в Кумамото», — сказал он. Большая часть средств будет направлена на восстановительные и аварийные работы, которые коснутся в том числе дорожной инфраструктуры и мостов, в пострадавших районах, на предоставление временного жилья пострадавшим, а также материальной помощи в виде питания, кроватей в центрах эвакуации.
Произошедшее 28 июля землетрясение магнитудой 7,1 стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По последним данным, погибли 38 человек, десятки получили ранения. В различных районах зафиксированы разрушения домов, повреждения дорог, мостов. В ликвидации последствий землетрясения участвуют, помимо спасательных и профильных служб, около 4,6 тыс. бойцов Сил самообороны Японии.