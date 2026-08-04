Правительство Японии выделит $153 млн на ликвидацию последствий землетрясения

«Кабинет министров принял решение использовать в общей сложности 24,2 миллиарда иен для реагирования на землетрясение в Кумамото», — сказал он. Большая часть средств будет направлена на восстановительные и аварийные работы, которые коснутся в том числе дорожной инфраструктуры и мостов, в пострадавших районах, на предоставление временного жилья пострадавшим, а также материальной помощи в виде питания, кроватей в центрах эвакуации.