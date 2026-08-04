Дрозденко: В Тосненском районе сбиты 15 дронов, поврежден склад

В Ленинградской области сбиты 15 беспилотников. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе. Боевая работа продолжается.
Информации о пострадавших не поступало. Подробности уточняются, говорится в сообщении.
Минимум семь человек погибли при атаке украинского беспилотника по пляжу в Геленджике. Среди них есть ребенок. Дрон спикировал прямо на берег, где отдыхали туристы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал произошедшее целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
Дрон Вооруженных сил Украины ранее взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка.