Дрозденко: В Тосненском районе сбиты 15 дронов, поврежден склад

Минимум семь человек погибли при атаке украинского беспилотника по пляжу в Геленджике. Среди них есть ребенок. Дрон спикировал прямо на берег, где отдыхали туристы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал произошедшее целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».