В Ленинградской области при налете БПЛА повреждены склады

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 15, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В складской зоне рядом с поселком Красный Бор в Тосненском районе зафиксированы повреждения, добавил глава региона. Других деталей о последствиях атаки господин Дрозденко не привел. Он уточнил, что боевая работа продолжается.
Предупреждение об опасности БПЛА действует в Ленинградской области примерно с 4:00 мск. По словам губернатора, в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Петербургский аэропорт в течение почти двух часов не принимал и не отправлял рейсы.
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