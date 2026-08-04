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В Ленинградской области при налете БПЛА повреждены склады

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 15, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 15, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В складской зоне рядом с поселком Красный Бор в Тосненском районе зафиксированы повреждения, добавил глава региона. Других деталей о последствиях атаки господин Дрозденко не привел. Он уточнил, что боевая работа продолжается.

Предупреждение об опасности БПЛА действует в Ленинградской области примерно с 4:00 мск. По словам губернатора, в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Петербургский аэропорт в течение почти двух часов не принимал и не отправлял рейсы.

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