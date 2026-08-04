На Среднем Урале электромонтера будут судить за контрабанду психотропных веществ

Электромонтер из Каменска-Уральского предстанет перед судом за контрабанду сильнодействующих и психотропных веществ. В период с ноября 2024 года по сентябрь 2025-го он несколько раз заказывал их через иностранный интернет-магазин. Доставка оформлялась по почте.