В Ленинградской области повреждены склады после атаки БПЛА

«Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе», — написал он в мессенджере «Макс».
Как отметил Дрозденко, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уже уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Иные сведения о последствиях атаки глава региона не привел, добавив, что боевая работа продолжается.
Предупреждение об опасности БПЛА действует в Ленинградской области примерно с 4:00 мск. Губернатор также допустил снижение скорости мобильного интернета в регионе. Аэропорт Санкт-Петербурга на протяжении почти двух часов не осуществлял прием и отправку рейсов.