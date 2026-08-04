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В Ленинградской области повреждены склады после атаки БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 4 августа сообщил о повреждении складской зоны в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в Тосненском районе, вблизи поселка Красный Бор.

Источник: РИА "Новости"

«Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе», — написал он в мессенджере «Макс».

Как отметил Дрозденко, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уже уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Иные сведения о последствиях атаки глава региона не привел, добавив, что боевая работа продолжается.

Предупреждение об опасности БПЛА действует в Ленинградской области примерно с 4:00 мск. Губернатор также допустил снижение скорости мобильного интернета в регионе. Аэропорт Санкт-Петербурга на протяжении почти двух часов не осуществлял прием и отправку рейсов.

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