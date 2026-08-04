Пожарный спас тонувшую хабаровчанку

В Хабаровске пожарный спас хабаровчанку, тонувшую у полуострова Заячий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пожарный Александр Банников в свободное время отдыхал на полуострове вместе с другом и услышал крики о помощи с берега. В Амуре тонули две женщины и мужчина.
— Вместе с приятелем нырнули им на помощь. Течение там сильное. Доплыв до них, мы начали потихоньку вытаскивать утопающих к берегу. Борясь за жизнь, один раз меня серьезно притопили, но я справился. Женщине сказал, чтобы она легла на воду, расслабилась и ждала нас. В это время я пытался вытолкать к берегу мужчину. Он боролся из последних сил, уже успел нахлебаться воды, терял сознание, уходил ко дну, — рассказал Александр Банников.
Спасти его не удалось: он сорвался и ушел под воду. Пожарный нырял и пытался его найти, но попытки оказались безуспешными. Но, схватившись за брошенную очевидцами веревку, он сумел подплыть к женщине и вытащить ее на берег. Его приятель таким же образом спас вторую утопающую. Медицинская помощь им не потребовалась.
— В пожарной охране Александр Банников уже почти 13 лет. За это время не раз участвовал в спасении пострадавших от огня, но вот в бурном течении реки проявить мужество и отвагу пришлось впервые, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Напомним, два жителя Хабаровского края утонули в водоёмах в воскресенье.