Пожарный спас тонувшую хабаровчанку

— Вместе с приятелем нырнули им на помощь. Течение там сильное. Доплыв до них, мы начали потихоньку вытаскивать утопающих к берегу. Борясь за жизнь, один раз меня серьезно притопили, но я справился. Женщине сказал, чтобы она легла на воду, расслабилась и ждала нас. В это время я пытался вытолкать к берегу мужчину. Он боролся из последних сил, уже успел нахлебаться воды, терял сознание, уходил ко дну, — рассказал Александр Банников.