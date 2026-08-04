Три женщины получали детские пособия в Игарке, не покидая Кавказа

Три многодетные жительницы Северной Осетии, возможно, позавидовали мамам, живущим в районе Крайнего Севера — в части размера детских пособий. И решили провернуть мошенническую схему. Они попросили знакомого зарегистрировать их и детей в его квартире в Игарке и дистанционно подали заявления на пособия. Выплаты пришли в два раза выше положенных.