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Дрозденко: 17 дронов ВСУ сбито над Ленинградской областью, пострадал человек

В Ленинградской области отбили атаку дронов ВСУ ночью 4 августа.

Источник: Комсомольская правда

За время атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава области добавил, что в результате атаки есть повреждения в складской зоне, также пострадал один человек.

Напомним, российские бойцы продолжают нанесение ударов по объектам Украины. Под удары 2 августа попали порты и морские суда. Все цели напрямую связаны с Вооруженными силами Украины. Так, в порту Николаева армия РФ поразила сразу два сухогруза и буксир.

Кроме того, военные также нанесли удар по предприятию «Киев-21». Помещение использовалось для сборки и хранения ударных беспилотников.

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