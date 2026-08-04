Дрозденко: 17 дронов ВСУ сбито над Ленинградской областью, пострадал человек

За время атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Глава области добавил, что в результате атаки есть повреждения в складской зоне, также пострадал один человек.
Напомним, российские бойцы продолжают нанесение ударов по объектам Украины. Под удары 2 августа попали порты и морские суда. Все цели напрямую связаны с Вооруженными силами Украины. Так, в порту Николаева армия РФ поразила сразу два сухогруза и буксир.
Кроме того, военные также нанесли удар по предприятию «Киев-21». Помещение использовалось для сборки и хранения ударных беспилотников.