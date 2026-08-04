Дрозденко: 17 дронов ВСУ сбито над Ленинградской областью, пострадал человек

Напомним, российские бойцы продолжают нанесение ударов по объектам Украины. Под удары 2 августа попали порты и морские суда. Все цели напрямую связаны с Вооруженными силами Украины. Так, в порту Николаева армия РФ поразила сразу два сухогруза и буксир.