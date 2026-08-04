Рекордный конкурс абитуриентов зафиксирован в волгоградском медколледже

Популярность колледжа вызвана расширением образовательных программ. Так, в учебном заведении впервые открыли набор на специальности «Медицинская оптика» и «Стоматологическое дело», а направление «Медицинский администратор», ранее доступное только в очной форме, теперь реализуется и в очно-заочном формате.