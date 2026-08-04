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Челябинским зацеперам пригрозили миллионными штрафами

Это произошло после недавнего ЧП.

Источник: Канал в MAX официального представителя МВД Ирины Волк

Власти Челябинска решили наказывать зацеперов рублём. Это произошло после того, как 30 июля подростка сняли с крыши трамвая. Придя в себя после удара током и экстренного отключения контактной сети на 600 вольт, он сразу сбежал.

Личность нарушителя уже установлена, мэрия совместно с комиссией по делам несовершеннолетних начала работу с его семьей и школой, планируя массовое оповещение через родительские чаты, так как школьники часто вдохновляются опасными роликами из интернета ради лайков, а для борьбы с ними на железной дороге теперь используют специальных робопсов.

Мэр Алексей Лошкин предупредил родителей таких подростков: если перспектива сгореть заживо не пугает их детей, то ущерб от простоя муниципального транспорта может исчисляться миллионами рублей, и эти иски серьезно ударят по семейному бюджету.