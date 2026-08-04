Челябинским зацеперам пригрозили миллионными штрафами

Личность нарушителя уже установлена, мэрия совместно с комиссией по делам несовершеннолетних начала работу с его семьей и школой, планируя массовое оповещение через родительские чаты, так как школьники часто вдохновляются опасными роликами из интернета ради лайков, а для борьбы с ними на железной дороге теперь используют специальных робопсов.