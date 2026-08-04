Рейсовый автобус столкнулся с самосвалом в Братске, пострадали 11 человек

11 июля междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Республике Татарстан, в транспорте находились 46 человек, включая двоих детей. За медпомощью обратились 15 человек, из них три человека были в тяжелом состоянии. Среди пострадавших детей нет. Раненые были направлены в медсанчасть города Альметьевска.