Рейсовый автобус столкнулся с самосвалом в Братске, пострадали 11 человек

В Братске на регулируемом перекрестке в Центральном районе столкнулись рейсовый автобус ПАЗ и самосвал Shacman, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Автобус следовал по маршруту «Братск — Водозаборные дачи». В момент аварии в салоне находились 25 человек.
— В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, в том числе одному 11-летнему ребенку, — говорится в сообщении полиции.
По факту ДТП назначена проверка. Прокуратура Братска также проводит проверку и даст оценку исполнению законодательства об обеспечении безопасности пассажирских перевозок.
11 июля междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Республике Татарстан, в транспорте находились 46 человек, включая двоих детей. За медпомощью обратились 15 человек, из них три человека были в тяжелом состоянии. Среди пострадавших детей нет. Раненые были направлены в медсанчасть города Альметьевска.