Как корреспондент «РГ» оказалась втянута в схему интернет-мошенников

Как многим моим коллегам и друзьям, интернет-мошенники писали мне в мессенджер и звонили, но я никогда не думала, что смогу попасться на их удочку. И все же попалась. В моем случае это были не «сотрудники» ФСБ, полиции или сотовой связи, а лжеброкеры. Надеюсь, мой опыт сможет предостеречь читателей «РГ».
К сожалению, преступники используют такие возможности искусственного интеллекта, о которых обычный человек и не подозревает, создают поддельные сайты и даже банковские приложения. Расскажу, как они раскручивают «клиента» пошагово.
Шаг 1. Все началось с моей регистрации на православном сайте, где можно найти друзей по вероисповеданию. Правила регистрации были непростыми. Пришлось ответить на два десятка вопросов об основах вероисповедания. Не успела я зарегистрироваться, как в зарубежный мессенджер на моем телефоне пришли сообщения от молодого человека, что называется, приятной наружности.
Он был похож на австралийского киноактера Рассела Кроу, но проживал в Нижнем Новгороде. Даже имя нового знакомого излучало мягкость и добродушие, он попросил называет его Женей, не говоря уже о фото с крошечным песиком и любимой пятилетней дочуркой, которые он прислал.
Номер моего мобильного телефона Евгений, якобы, взял на сайте, где произошел сбой, высветивший данные пользователей.
Шаг 2. Новый православный друг излучал саму любезность.
Несколько дней он забрасывал меня сообщениями в мессенджеры с пожеланиями доброго утра, дня и ночи, а потом как бы между прочем сообщил, что заработал круглую сумму с продажи акций на бирже. И скинул скриншот операции со своего брокерского счета. Евгений скромно упомянул, что сам он, как и я, ничего в биржевой торговле не понимает, но у него есть друг Гена — просто гений биржевой аналитики, который дает ему советы. Женя пообещал меня с ним познакомить.
Шаг 3. Беседа с брокером состоялась почти ночью, и тоже по мессенджеру. Разговор с ним длился более двух часов. Геннадий казался компетентным специалистом и просто находкой для журналиста в качестве эксперта. Он с жаром рассказывал, как можно заработать на бирже миллионы с помощью его интернациональной команды, состоящей из нескольких десятков лучших специалистов в сфере биржевой торговли со всего мира. Сам Гена, с его слов, жил в Брюсселе. Когда я уже клевала носом, брокер внезапно предложил мне прямо сейчас открыть международный брокерский счет. Отказаться было неловко. Счет открывали на моем мобильном телефоне по ссылке Геннадия с включенной демонстрацией экрана.
Когда нужно было придумать пароли, я отключала эту функцию. Из моих персональных данных, все-таки вспомнив об осторожности, ввела только фамилию, имя и отчество и номер телефона.
Минимальная сумма, с которой можно было начать торговать на бирже, по данным Геннадия, составляла 250 долларов или 21 тысячу рублей.
Чтобы они появились на моем брокерском счете, мне нужно было зайти в свой личный банковский кабинет и перевести деньги служащему банка, который конвертирует их в валюту. Чудесным образом его данные выскочили на экране моего мобильника. Но перевод осуществлялся почему-то через СБП.
Шаг 4. После того, как брокерский счет был пополнен, Геннадий предложил познакомиться с его руководителем Артуром — крупным трейдером, чтобы я совершила с ним первые сделки. «Зачем ему такой мелкий инвестор как я?» — зазвучал в моей голове тревожный звоночек. Через пару минут разговора с Артуром я положила трубку. Утром из нашей переписки с Геннадием исчезли ссылки на создание брокерского счета, которые он мне скидывал.
Я попыталась вернуть средства на банковскую карту. Не вышло. Со мной связался представитель «службы регуляции» моего счета, так он представился, и сказал, что вывести деньги можно только, завершив верификацию. Это значит заполнить все пустые графы о персональных данных, подгрузить на брокерском счету свое фото, а также снимок страниц моего паспорта. Тревожный звонок превратился в удар колокола. Геннадий и Артур начали забрасывать меня сообщениями.
Мне написали еще два сотрудника брокерской компании, которые настойчиво предлагали закрыть счет с использованием второго мобильного телефона, чтобы я могла общаться с ними в этот момент по видеосвязи. «Если не закроете, вас могут заподозрить в финансировании терроризма», — строго заявил один из них.
Как в театре это был третий звонок, подтолкнувший меня обратиться в полицию. В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Ростовской области сразу посоветовали заблокировать всю «трейдерскую компанию». Там пояснили, что обаятельный Женя создан искусственным интеллектом, а мой брокерский счет — не настоящий. Преступники приобрели доменное имя, и программист написал им сайт, возможно, создал клон оригинальной веб-платформы, и к ней у мошенников есть полный доступ. Они могли изменить на моем брокерском счете любую информацию так, как им захочется. Мои деньги на него, конечно же, не поступали, цифру в долларах просто «нарисовали».
Полицейские привели примеры, когда мошенники сначала раскручивали людей, среди которых были профессора вузов, директора предприятий (как говорится, никто не застрахован) на небольшую сумму «инвестиций», а потом выманивали у них миллионы. Их вынуждали брать кредиты, продавать свое имущество, жилье, даже единственное. Некоторые истории закончились очень трагично.
По сравнению с многими другими клиентами таких брокеров, я отделалась легким испугом.
В городском отделе полиции, где я писала заявление, отметили, что найти интернет-мошенников чрезвычайно сложно. В основном, они находятся за границей, большинство — на Украине, а владельцы зарубежных мессенджеров, через которые часто общаются негодяи, отказываются сотрудничать с нашими правоохранительными органами.
Информацию о россиянах преступники могут получить с помощью бота одного из запрещенных в России мессенджеров. В его поисковик достаточно ввести номер телефона человека. Выскочат не только его имя, фамилия, отчество и год рождения, но также паспортные данные, ИНН, домашний адрес, где он отдыхал, какую гостиницу снимал и многое другое. Бот способен собрать разные сведения о человеке, если они попали в глобальную сеть. В том числе как вы записаны у других людей в телефонах, что преступники тоже хитро используют в своих целях.
Сценарии мошенников разнообразны. Они пишут и звонят в разные мессенджеры, могут попросить установить новый, неизвестный вам мессенджер, позвонить по видеосвязи в образе вашего родственника, но это будет не он, а как в фантастических фильмах — его оптический клон. Используют многоходовые комбинации.
Например, супругу погибшего бойца СВО из Ростова-на-Дону обрабатывали «сотрудники» военкомата, сайта Госуслуг, ФСБ, Центробанка, Росфинмониторинга, в итоге она лишилась всех денег, выплаченных ей как вдове солдата.
Случается и так: человек заходит на, вроде бы, безобидную ссылку в интернете и теряет все свои деньги. Мошенники снимут их с его счетов. Поможет им в этом внедрившийся в мобильное устройство вирус.
Как все-таки не стать жертвой телефонных мошенников? Лично я для себя решила, что нужно сделать всего один шаг — проигнорировать сообщение или звонок незнакомца.
На чем мошенники подловили жертву.
Олег Забродин, врач-психиатр, член Общественного совета при главке МВД Свердловской области:
— Перед нами довольно сложная изобретательная схема. На чем мошенники подловили жертву, на каких струнах ее души сыграли?
Во-первых, в прямом смысле на святом: женщина зарегистрировалась на православном сайте. Согласитесь, доверия к таким ресурсам изначально больше. Ведь кажется, посетители православного сайта сплошь верующие, а значит, более порядочные люди. И мошенники цинично это использовали. Когда мы слышим святые слова, бдительность у нас притупляется, рациональное отключается, включается иррациональное.
Во-вторых, сыграли на том, что каждой женщине нужна теплота и понимание. К слову, не исключаю, что образ идеального «героя» в данном случае был сгенерирован ИИ. Это еще один инструмент в руках сегодняшних мошенников.
В-третьих, они сыграли на простом житейском желании заработать. К тому же тут такие «гуру»: они уже сами заработали миллионы, и готовы совершенно даром поделиться знаниями, опытом и помочь заработать такой прекрасной женщине.
Ну и в-четвертых, сама по себе схема мошенников многоступенчатая и сложная. В ней участвует несколько человек, развод жертвы длится несколько дней. Постоянно применялись все новые технические уловки. Бдительность при этом, конечно, теряется. Поэтому то, что девушке удалось «соскочить с крючка» в начале «игры» и не попасть на куда большую сумму. Ее урок послужит многим примером.
Подготовила Елена Мационг.