Как корреспондент «РГ» оказалась втянута в схему интернет-мошенников

Как в театре это был третий звонок, подтолкнувший меня обратиться в полицию. В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Ростовской области сразу посоветовали заблокировать всю «трейдерскую компанию». Там пояснили, что обаятельный Женя создан искусственным интеллектом, а мой брокерский счет — не настоящий. Преступники приобрели доменное имя, и программист написал им сайт, возможно, создал клон оригинальной веб-платформы, и к ней у мошенников есть полный доступ. Они могли изменить на моем брокерском счете любую информацию так, как им захочется. Мои деньги на него, конечно же, не поступали, цифру в долларах просто «нарисовали».