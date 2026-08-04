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В Иркутской области в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

В понедельник в Центральном районе Братска на регулируемом перекрестке произошло столкновение рейсового автобуса ПАЗ и самосвала Shacman. Как сообщает ГУМВД по Иркутской области, в результате аварии за медицинской помощью обратились 11 человек, включая одного ребенка.

Источник: РИА "Новости"

В момент ДТП автобус следовал по маршруту «Братск — Водозаборные дачи», в салоне находились 25 пассажиров. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

«В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам автобуса, в том числе одному 11-летнему ребенку… По данному факту назначена проверка», — говорится в сообщении.

Кроме того, собственную проверку организовала прокуратура Братска. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок.