В Иркутской области в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

В понедельник в Центральном районе Братска на регулируемом перекрестке произошло столкновение рейсового автобуса ПАЗ и самосвала Shacman. Как сообщает ГУМВД по Иркутской области, в результате аварии за медицинской помощью обратились 11 человек, включая одного ребенка.