Обнаружены оба пациента, сбежавшие из психдиспансера в Красноярском крае

По данным источника, 42-летний мужчина и 35-летняя женщина сбежали из ПНД, переодевшись из больничной одежды в камуфляжный костюм и черную ветровку с капюшоном. Пациентов обнаружил санитар во время прогулки по городу. К поискам также подключались спасатели и силовики. Как отмечает Telegram-канал, ранее сбежавшего мужчину судили по статье 119 УК РФ — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».