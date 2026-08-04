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Обнаружены оба пациента, сбежавшие из психдиспансера в Красноярском крае

Найдены оба пациента, сбежавшие из психоневрологического диспансера в Канске Красноярского края. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил Shot.

Найдены оба пациента, сбежавшие из психоневрологического диспансера в Канске Красноярского края. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил Shot.

По данным источника, 42-летний мужчина и 35-летняя женщина сбежали из ПНД, переодевшись из больничной одежды в камуфляжный костюм и черную ветровку с капюшоном. Пациентов обнаружил санитар во время прогулки по городу. К поискам также подключались спасатели и силовики. Как отмечает Telegram-канал, ранее сбежавшего мужчину судили по статье 119 УК РФ — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В феврале правоохранители в Нижнем Тагиле поймали психически больного мужчину, который набросился на их коллегу. В отношении него возбудили два уголовных дела: одно за нападение на сотрудника полиции, второе за хранение наркотиков. Мужчина давно страдает серьезным ментальным расстройством и ранее находился на лечении в психиатрической лечебнице.