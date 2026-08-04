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ВСУ атаковали хабы Wildberries в пяти российских регионах, заявил Мирошник

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВСУ за неделю с 27 июля по 2 августа атаковали хабы Wildberries в пяти российских регионах, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: © РИА Новости

«Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в пяти регионах России», — говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении агентства.

Он напомнил, что в Пензенской области комплекс атаковали БПЛА, что привело к пожару на площади 62 тысячи квадратных метров, эвакуации 226 сотрудников и ранению четырех человек.

«В Рязанской области в результате попадания дрона на складе также вспыхнул сильный пожар, вызвавший частичное обрушение конструкций, при этом шесть человек были госпитализированы», — добавил посол.

Мирошник подчеркнул, что объекты маркетплейса в Удмуртии, расположенные в Сарапуле и Ижевске, дважды подверглись налетам, из-за чего в Сарапуле началось открытое горение, была проведена эвакуация персонала.

«В конце недели под аналогичные удары попали складские помещения Wildberries в Волгоградской и Самарской областях», — заключил он.

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