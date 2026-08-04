ВСУ атаковали хабы Wildberries в пяти российских регионах, заявил Мирошник

«Логистическая инфраструктура маркетплейса Wildberries подверглась скоординированной серии атак беспилотников, затронувшей крупные региональные хабы и сортировочные центры в пяти регионах России», — говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении агентства.
Он напомнил, что в Пензенской области комплекс атаковали БПЛА, что привело к пожару на площади 62 тысячи квадратных метров, эвакуации 226 сотрудников и ранению четырех человек.
«В Рязанской области в результате попадания дрона на складе также вспыхнул сильный пожар, вызвавший частичное обрушение конструкций, при этом шесть человек были госпитализированы», — добавил посол.
Мирошник подчеркнул, что объекты маркетплейса в Удмуртии, расположенные в Сарапуле и Ижевске, дважды подверглись налетам, из-за чего в Сарапуле началось открытое горение, была проведена эвакуация персонала.
«В конце недели под аналогичные удары попали складские помещения Wildberries в Волгоградской и Самарской областях», — заключил он.