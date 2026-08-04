Пять человек погибли, шестеро пострадали при атаке ВСУ на Подмосковье 4 августа

Последствия атак фиксируют в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате падения дронов произошло несколько пожаров, наиболее крупный — на складе, где горение уже ликвидировали. Вместе с тем повреждения получили электроподстанция и административное здание. На месте работают оперативные службы.