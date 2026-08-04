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Пять человек погибли, шестеро пострадали при атаке ВСУ на Подмосковье 4 августа

Пять человек погибли, шестеро получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Подмосковье во вторник, 4 августа. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пять человек погибли, шестеро получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Подмосковье во вторник, 4 августа. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Последствия атак фиксируют в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате падения дронов произошло несколько пожаров, наиболее крупный — на складе, где горение уже ликвидировали. Вместе с тем повреждения получили электроподстанция и административное здание. На месте работают оперативные службы.

В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль, пострадавших нет.

Военные продолжают отражать атаку: над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

— Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Минимум семь человек погибли при атаке украинского беспилотника по пляжу в Геленджике. Среди них есть ребенок. Дрон спикировал прямо на берег, где отдыхали туристы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал произошедшее целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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