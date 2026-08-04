Отдыхающие спасли тонувшего мужчину в Волгоградской области

В Новоаннинском районе Волгоградской области заплыв в реке Бузулук едва не стал смертельным для молодого человека. Мужчина отдыхал на «кошачьем» пляже в райцентре. Во время купания у него свело судорогами ногу — он стал захлебываться и скрылся под водой.