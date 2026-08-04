Мужчина похитил школьницу и 4 года насиловал её у себя дома

В США арестовали 37-летнего жителя Виргинии Оуэна Ларса Андерсона. По версии следствия, мужчина похитил 15-летнюю Джонайю Уокер, почти четыре года удерживал ее в своем доме и подвергал насилию. Сейчас обвиняемый находится в тюрьме без права освобождения под залог, пишет The Washington Post.
Девушка исчезла 23 июня 2022 года в Милуоки, штат Висконсин. В тот день камера у соседнего дома сняла, как школьница вышла из здания с большим зеленым рюкзаком. Около 15:30 она должна была встретиться с отцом, чтобы оформить разрешение на летнюю работу, однако на встречу не пришла. Когда телефон Джонайи отключился, родители обратились в полицию. На момент исчезновения ей было 15 лет.
По материалам дела, Уокер познакомилась с Андерсоном в интернете еще в 12-летнем возрасте. Девочка рассказывала ему о проблемах в семье, а мужчина обещал предоставить ей безопасное жилье и утверждал, что никогда не станет ее обижать. Впоследствии он якобы начал требовать от нее интимные фотографии, а затем использовал полученные материалы для давления и шантажа.
Следствие считает, что Андерсон убедил подростка покинуть дом и заказал ей автомобиль из Милуоки в Чикаго. Они встретились возле кинотеатра. После этого мужчина, как утверждается в обвинительных документах, заставил девушку сбросить настройки ее смартфона, выбросил телефон и запасной аппарат, который ранее передал ей для тайного общения. Затем он посадил школьницу в арендованную машину и отвез в Блэксберг. В доме обвиняемого девушка оказалась 26 июня 2022 года.
По словам Уокер, Андерсон запрещал ей выходить из дома и посещать школу, контролировал ее общение, избивал и неоднократно подвергал сексуальному насилию. Он также якобы угрожал причинить вред самой девушке и членам ее семьи, если она попытается сбежать или обратиться за помощью.
Развязка наступила 23 мая 2026 года, когда полиция Блэксберга получила сообщение о домашнем конфликте. Прибывшие по адресу сотрудники вывезли заявительницу в местный центр помощи. Во время дальнейшей проверки выяснилось, что перед ними находится девушка, пропавшая несовершеннолетней в Висконсине. После этого в доме провели обыск, а Андерсона задержали.
В Виргинии ему предъявили обвинения в похищении, противоправных действиях в отношении несовершеннолетней, удушении, жестоком обращении с ребенком и воспрепятствовании вызову полиции. Позднее дело дополнили 55 эпизодами хранения материалов сексуального насилия над детьми. Изъятую электронную технику и цифровые носители изучает ФБР, сообщает WDBJ7.
Еще три уголовных обвинения предъявлены Андерсону в Висконсине. Они связаны с похищением путем обмана, склонением ребенка к встрече и незаконным вывозом несовершеннолетней. В общей сложности мужчина стал фигурантом более 60 пунктов обвинения в двух штатах. Свою позицию по существу дела он пока публично не изложил. Виновность Андерсона должен установить суд.
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