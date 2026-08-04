Мужчина похитил школьницу и 4 года насиловал её у себя дома

Девушка исчезла 23 июня 2022 года в Милуоки, штат Висконсин. В тот день камера у соседнего дома сняла, как школьница вышла из здания с большим зеленым рюкзаком. Около 15:30 она должна была встретиться с отцом, чтобы оформить разрешение на летнюю работу, однако на встречу не пришла. Когда телефон Джонайи отключился, родители обратились в полицию. На момент исчезновения ей было 15 лет.