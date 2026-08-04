Обвиняемого в убийстве 33-летней давности задержали в аэропорту Новосибирска

По версии следствия, в середине декабря 1993 года в Екатеринбурге фигурант убил мужчину, который хотел заявить на него в полицию за кражу. Он жестоко избил потерпевшего, а после нанес ему ножевое ранение.
После совершения преступления подозреваемый скрылся за границей, говорится в материалах дела. Мужчину объявили в розыск, и лишь в мае текущего года его задержали в новосибирском аэропорту Толмачево.
«По результатам судебной психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого установлено, что фигурант вменяем, поскольку осознавал характер совершаемых им действий. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в следкоме.